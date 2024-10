Grazie a una convenzione stipulata con le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, agli amanti di questo appassionante sport in trasferta verrà concessa una riduzione del 30% su tutte le categorie (passeggeri-sistemazioni-veicoli), ad esclusione di tasse e diritti.

Lo sconto, valido per qualsiasi regata nella Penisola, è cumulabile esclusivamente con le offerte low cost o best offer ed è applicabile ai residenti sardi. Per ottenere la riduzione sarà necessario essere in possesso di un documento che certifichi la residenza, l’iscrizione ad un circolo nautico e alla regata a cui si deve prendere parte.

Moby e Tirrenia in questo modo si dimostrano ancora una volta vicine agli appassionati della vela, uno sport che coinvolge migliaia di persone ogni anno e che ha un forte richiamo anche all’estero.

Le due Compagnie offrono il più grande network di collegamenti per Sardegna, Corsica, Isola d’Elba, Sicilia e Isole Tremiti. È in vigore la super promozione per la Sardegna, valida fino al 31 dicembre 2016 e prenotabile entro il 15 luglio 2016: due passeggeri con un’auto potranno viaggiare a partire da 65 euro (tutto incluso). Le tariffe si applicano sulle seguenti linee:

- Livorno-Olbia-Livorno

- Piombino-Olbia-Piombino

- Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia