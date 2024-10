Sabato prossimo, alle 21, nella Cattedrale di Oristano si terrà una veglia di preghiera per tutte le vittime, i feriti e i familiari che sono stati colpiti dagli attentati dello scorso 13 novembre a Parigi.

"Sarà un'occasione per manifestare la prossimità spirituale e umana al popolo francese e per pregare per la pace e per lo svolgimento sereno del Giubileo della Misericordia, secondo le intenzioni di Papa Francesco", ha detto l'arcivescovo di Oristano, monsignor Ignazio Sanna, che ha promosso l'iniziativa.