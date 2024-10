Tredici giovani di Vallermosa, di età compresa fra i 18 e i 26 anni, fra cui sei ragazze, sono stati sopresi dai carabinieri, sabato sera attorno alle 18, a consumare cibi e bevande in gruppo, all’interno del locale parco comunale.

Ciascun giovane dovrà pagare la multa di 400 euro prevista dalle normative per il contenimento della pandemia. I militari hanno anche fatto sapere che non si tratta propriamente di negazionismo, i ragazzi avevano con sé le mascherine, ma di voglia di evadere da una situazione molto pesante, forse per qualcuno più che per altri.

È stato questo l’episodio più significativo di devianza dalle regole al momento vigenti, registrato nel fine settimana.

Le persone coinvolte si difendono: "Nessuno stava banchettando"