L’Emilia Romagna è la regione con i prezzi migliori per le vacanze estive 2025, mentre le località balneari della Sardegna si confermano le più care. Lo rivela una ricerca di Assoutenti, analizzata dall’ANSA in anteprima, che prende in esame le spese per una famiglia tipo con due figli che prenota una settimana in hotel a 3 stelle dal 9 al 16 agosto.

Secondo Assoutenti, una famiglia spenderà un minimo di 1.030 euro a Rimini, 1.498 a Riccione e 1.512 a Milano Marittima. In Toscana, i costi salgono sopra i 1.600 euro a Lido di Camaiore e Viareggio, fino a 2.226 euro a Marina di Pietrasanta. In Liguria, Rapallo costa 1.610 euro, ma a Santa Margherita Ligure si arriva a 3.551 euro.

I prezzi in Sardegna sono nettamente più alti: 2.681 euro a Baja Sardinia, 2.870 a Golfo Aranci e addirittura 3.015 euro a San Teodoro, «numeri che confermano come la Sardegna vanti le tariffe più elevate d’Italia».

Nota dolente sono i traghetti, con tariffe in aumento medio del +9,7% rispetto al 2024. Per esempio, per la tratta Civitavecchia-Olbia una famiglia spende 1.343 euro senza cabina.

Quanto agli stabilimenti balneari, i rincari sui lettini e ombrelloni sono contenuti (+3-5%), mentre gli abbonamenti mensili salgono del 6%.

«Le villeggiature degli italiani – afferma il presidente Gabriele Melluso – sono sempre più costose, e per molte famiglie rappresentano un vero e proprio salasso».

La tendenza è abbandonare le vacanze lunghe per preferire viaggi più brevi e frequenti, spalmati su giugno, luglio e settembre, mesi più economici e convenienti.