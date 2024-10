Complessivamente sono attivati 37 corsi di laurea triennali, 38 magistrali (di cui 3 di nuova istituzione) e 6 a ciclo unico.

L’offerta formativa completa dell’Ateneo è disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01.page

TRE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Laurea Magistrale: Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence

Laurea Magistrale: Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Laurea Magistrale: Scienze della produzione multimediale

L’OFFERTA IN TELEDIDATTICA

Amministrazione e Organizzazione: curriculum in e-learning blended

Beni culturali e Spettacolo, curriculum in e-learning blended

Economia e gestione aziendale curriculum in e-learning blended

Ingegneria elettrica, elettronica e informatica curriculum in e-learning blended

Scienze della Comunicazione: e-learning

NUOVE ATTIVITÀ PER L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN ITINERE

Il progetto ORIENTAMENTO UNICA finanziato attraverso il Programma Operativo FSE 2014- 2020, per un totale di euro 4.723.000,00, prevede due Linee di intervento:

1. Linea A - Potenziamento dell’orientamento nella scuola

Le attività progettuali saranno indirizzate:

~ a fornire alla Scuola secondaria di secondo grado gli strumenti per la valutazione del livello di conoscenze e competenze degli studenti rispetto ai requisiti richiesti per accedere all’istruzione universitaria o equivalente,

~ alla programmazione di interventi di rafforzamento delle abilità,

~ alla valorizzazione dei docenti della scuola stessa

~ alla conoscenza della metodologia didattica anche attraverso un’esperienza universitaria;

2. Linea B - Potenziamento dell’orientamento in entrata nell’Università

Le attività progettuali diversificate ed innovative saranno indirizzate:

~ ad accrescere negli studenti la conoscenza e la consapevolezza delle scelte e delle opportunità offerte nel territorio ai fini dell’iscrizione all’istruzione universitaria o equivalente tenendo conto degli sbocchi occupazionali

~ al rafforzamento del tutorato di orientamento

Destinatari degli interventi sono gli studenti delle scuole dell’intera Sardegna, iscritti alle 3,4,5 classi e gli iscritti al 1° anno di corso di studio.

AVVIO ATTIVITÀ

TUTORAGGIO DI ORIENTAMENTO: NUOVE ASSUNZIONI NEI GIORNI SCORSI

In ciascuna Facoltà è stato istituito il Servizio tutoriale di orientamento finalizzato a sostenere lo studente nella scuola superiore e durante il suo primo anno di corso, con modalità di accoglienza strategiche e assistenza/affiancamento per il recupero dei debiti formativi dopo il test di ingresso all’università, per favorire una rapida e piena integrazione nelle attività del corso di studi prescelto. I tutor di orientamento, oltre a svolgere attività di informazione e contatti nelle scuole, supportano le matricole nel loro percorso di studi al fine di aiutarle a migliorare le loro performance. Il Servizio tutoriale è integrato con studenti collaborati a tempo parziale dedicati e selezionati per lo svolgimento di attività di orientamento. Il tutor di orientamento, oltre a realizzare l’attività nelle scuole prevista nella linea di intervento A a supporto dei docenti universitari, sarà impegnato a seguire gli studenti iscritti al 1 anno di corso di studio secondo le fase di seguito descritte:

1 FASE - OTTOBRE - Avvio anno accademico – I tutor si occuperanno di accogliere le matricole/iscritti 1 anno. Queste ultime parteciperanno a due giornate di seminari (possibilità di acquisire CFU), miranti rispettivamente alla descrizione della Facoltà servizi di supporto e corsi di studio e metodi e tecniche sul come affrontare lo studio universitario. Agli immatricolati che hanno riportato debiti formativi saranno proposti o corsi di riallineamento online o in aula con i tutor di riallineamento.

2 FASE – FINE NOVEMBRE – DICEMBRE – Considerato che gli abbandoni fra il 1° e 2° anno di corso si concretizzano nei primi mesi dall’immatricolazione, l’orientatore dovrà prioritariamente conoscere e contattare le singole matricole per avere informazioni sui corsi frequentati, sugli esami che intende sostenere, su eventuali difficoltà. Se ci sono eventuali problematiche l’orientatore provvederà, dopo il colloquio individuale, a seconda della tipologia di criticità riscontrata, ad indirizzarlo al Servizio Counseling di Ateneo, al docente di riferimento e/o al tutor di riallineamento in presenza di carenze formative che si potrebbero verificare durante il 1 anno di corso.

3 FASE – FEBBRAIO – MARZO – Controllo carriera sugli immatricolati “Esami sostenuti al 1 semestre” ed eventuali criticità rilevate. L’orientatore provvederà, dopo il colloquio individuale, a seconda della tipologia di criticità riscontrata, ad indirizzarlo al Servizio Counseling di Ateneo o al docente di riferimento.

4 FASE – APRILE – MAGGIO - Continuo monitoraggio su esami e frequenza e analisi del rischio abbandono sugli immatricolati in riferimento a quell’anno accademico.

COUNSELING PSICOLOGICO NELLA SCELTA UNIVERSITARIA

Il servizio sarà attivato a partire dall’a.a. 2018/2019 e affidato a due funzionari tecnici psicologi, appositamente selezionati nell’ambito del progetto orientamento. Il counseling psicologico è finalizzato a sostenere gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria all’università che rappresenta un cambiamento sia l’ambito dello studio, della formazione, e anche in diversi altri domini di vita.

Scopo delle attività di counseling psicologico nella scelta universitaria è quello di creare un percorso di continuità tra la scuola secondaria di secondo grado e l’università al fine sostenere gli studenti nel percorso di scelta universitaria, attraverso la realizzazione di interventi mirati e la creazione di una rete stabile di collaborazione tra i docenti e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e l’Ateneo Cagliaritano.

Sono previsti percorsi di counseling per la scelta universitaria, rivolti a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado che ne faranno richiesta. Saranno inoltre previsti incontri presso singole scuole secondarie che ne faranno richiesta o presso strutture dell’Ateneo cagliaritano. Sono previsti colloqui individuali, di gruppo, ed è previsto l’utilizzo di questionari ed interviste strutturate e semistrutturate.

Saranno inoltre predisposte attività seminariali e workshop esperienziali da svolgersi presso singole Scuole Secondarie di Secondo grado del territorio su tematiche specifiche nel campo della scelta universitaria, rivolti a singole classi o gruppi di studenti.

SERVIZI E AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI

L’Ateneo prevede inoltre una ampia serie di servizi per gli studenti:

SEGRETERIE STUDENTI: per il supporto amministrativo alla carriera universitaria dall’immatricolazione alla laurea

SERVIZIO PER L'INCLUSIONE E L'APPRENDIMENTO – IL S.I.A predispone servizi ed interventi per tutti gli studenti con disabilità, dislessia e altri DSA, iscritti e/o che intendono iscriversi all’Università degli Studi di Cagliari;

SERVIZI ONLINE: un’ampia gamma di servizi on line (iscrizione alle prove d’accesso, immatricolazione, iscrizione agli esami di profitto e di laurea, gestione pagina personale) a supporto degli studenti

HELP SERVIZI ONLINE: per il supporto all’utilizzo dei servizi online dell’Ateneo

POSTA STUDENTI: l’Ateneo offre ai propri studenti regolarmente iscritti una casella di posta da 50GB con indirizzo di posta elettronica personale "@studenti.unica.it"

WI-FI GRATUITO: connessione alla rete unicamente

TESSERA BABY E STANZE ROSA: servizi rivolti alle studentesse in stato di gravidanza e ai genitori, iscritti ad un corso di studio, con figli fino a 10 anni di età.

AULE INFORMATICHE E STUDIO

Agevolazioni specifiche per i GRANDI ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE che decidano di studiare presso l’Ateneo;

CARTA UNICA: carta prepagata ricaricabile con IBAN del circuito Mastercard, pensata per gli studenti dell’Università di Cagliari e rilasciata dal Banco di Sardegna;

MATLAB: possibilità di usufruire di Licenza gratuita fino a 4 installazioni del software e possibilità di accedere ai corsi Matlab Academy;

MICROSOFT OFFICE 365 PROPLUS su PC o Mac: possibilità di usufruire di licenza gratuita fino a 5 installazioni del software e possibilità di accedere a Microsoft Imagine Academy.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: l’Ateneo mette a disposizione un offerta di percorsi di ASL, frutto delle 28 convenzioni con Istituti scolastici della Regione

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE: Si tratta di un’importante occasione di collaborazione a tempo parziale tra l’Ateneo e gli studenti capaci e meritevoli. Tali studenti, se interessati, possono partecipare al concorso, a seguito del quale viene predisposta una graduatoria annuale per lo svolgimento di attività lavorative, a tempo parziale, connesse ai servizi erogati dall’Ateneo. Le attività svolte da ciascuno studente non potranno superare le 200 ore e saranno retribuite con un compenso di € 10,00 (euro) per ogni ora di effettiva collaborazione

PREMI PER GLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI

PREMIO “MIGLIOR LAUREATO” riservato a coloro che concludono il percorso di studi in regola con merito. L’Ateneo ogni anno seleziona 2 studenti per ciascuna delle sei Facoltà (uno per un corso di laurea triennale e uno per un corso di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico), cui attribuire un premio in denaro di 1.000 euro lordi. È previsto, inoltre, per ciascun corso di studi un premio in denaro per il miglior laureato in corso.

PREMIO PER GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVERANNO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI BIENNALI DELL’ATENEO: i requisiti per poterne beneficiare saranno resi noti entro il mese di luglio 2018.

NO TAX AREA FINO A 23mila EURO DI REDDITO ISEE

PERCORSI DI ECCELLENZA

Linee guida di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei percorsi di eccellenza/approfondimento’

Nell’ottica del miglioramento continuo e al fine di assicurare livelli qualitativi sempre più elevati e profili di specializzazione avanzati, l’Ateneo attiva percorsi di eccellenza dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati. In particolare, il percorso di eccellenza ha lo scopo di valorizzare la formazione di tali studenti grazie ad attività di approfondimento relative sia ai contenuti di merito che agli aspetti di metodo delle specifiche discipline o aree disciplinari. Il percorso di eccellenza è un percorso integrativo di un corso di studio magistrale biennale o degli ultimi due anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di un insieme di corsi di studio magistrali appartenenti a una stessa classe. Consiste in attività di formazione aggiuntive, caratterizzate da alto valore scientifico-culturale e formativo, costituite da approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio, nonché da progetti di ricerca secondo un programma personalizzato e concordato con ogni singolo studente.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE. PROGRAMMI ERASMUS+ E GLOBUS

L’Università degli Studi di Cagliari ha sottoscritto un gran numero di convenzioni con università straniere per lo scambio di studenti e offre pertanto numerose occasioni di mobilità nell’ambito dei programmi Erasmus+ e Globus. A ciò si affianca un’azione costante di informazione e sensibilizzazione degli studenti al fine di garantire l’effettiva fruizione di occasioni formative di altissimo profilo in un contesto internazionale ampio, dinamico e diversificato.

Per l’a.a. 2018/2019 è stata attivata la nuova Laurea Magistrale in Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence, completamente in inglese, così come completamente in inglese è il curriculum di International Management del corso di Laurea Magistrale in Economia manageriale.

Gli studenti stranieri iscritti ai Corsi di Studio sono 260 più 57 dottorandi, distribuiti in tutte le Facoltà con una leggera prevalenza per Scienze economiche, giuridiche e politiche e per Studi umanistici. 62 studenti provengono da Paesi comunitari e 255 da Paesi extracomunitari, con i numeri più alti da Marocco, Ucraina e Bielorussia.

Importante per UniCA è il progetto “SARDEGNA FORMED” (Sardegna per il Mediterraneo) per la promozione della cooperazione internazionale tra le Istituzioni Universitarie della sponda Sud del Mediterraneo, nell’ambito del quale la Fondazione di Sardegna finanzia borse di studio, con l’obiettivo di permettere agli studenti di Tunisia, Algeria e Marocco di effettuare i loro studi universitari di primo e secondo ciclo nelle strutture delle Università sarde. UniCA ha avuto finora 60 studenti FORMED iscritti ai nostri Corsi di Studio e altri 50 arriveranno a breve.

L’Università di Cagliari in questi ultimi anni ha incrementato notevolmente le azioni per favorire l’attrattività sia per gli studenti stranieri in mobilità che per quelli regolarmente iscritti, ed in particolare ha aumentato il numero di corsi erogati in lingua inglese: da 14 insegnamenti nel 2014-15 a70 previsti per il prossimo anno accademico 2018/2019.

Si stanno avviando anche Corsi di Studio che prevedono un doppio titolo con prestigiose Università straniere: il Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale con l’Università di Bielefeld in Germania, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con la Politecnica di Cracovia e il Corso di Laurea in Lettere con l’Università Paris Nanterre. Altri accordi sono in fase di definizione. In tutti i casi si prevede lo scambio reciproco di studenti che trascorreranno un anno nelle rispettive sedi per ottenere il doppio titolo alla fine del percorso.

EUROPEAN QUALIFICATIONS PASSPORT FOR REFUGEES

L’Università di Cagliari, insieme all’Università di Sassari, ha appena ospitato la prima implementazione in Italia dello European Qualifications Passport for Refugees, progetto del Consiglio d’Europa con il CIMEA-NARIC (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), patrocinato del nostro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (First assessment session in Italy, 2-6 luglio 2018). Durante la sessione svoltasi a Cagliari con la partecipazione di esperti valutatori provenienti anche dalle Agenzie estere, sono stati valutati 16 casi di rifugiati o titolari di protezione umanitaria, che non dispongono della documentazione necessaria per poter dimostrare il possesso di un titolo di studio. In caso positivo questi ragazzi avranno l’opportunità di iscriversi all’Università di Cagliari con l’esonero delle tasse.

CRESCE IL NUMERO DELLE BORSE PER GLI STUDENTI IN MOBILITA’

Aumenta il numero di studenti in mobilità, anche fuori Europa con il programma GLOBUS: da 750 (A.A. 2014-15) a 1140 (A.A. 2017-18) studenti di UniCA che hanno avuto l’opportunità di svolgere un periodo all’estero per studio, tesi o tirocinio.

Erasmus+ prevede anche la mobilità con Paesi extraeuropei e Cagliari ha ottenuto il finanziamento per mobilità in ingresso e in uscita con Mozambico, Bielorussia, Tunisia e Iran e siamo in attesa dell’esito delle proposte per altri Paesi presentate quest’anno.

Queste mobilità con i Paesi extraeuropei riguardano anche docenti e staff e stanno portando a interessanti sviluppi nella cooperazione internazionale in alcuni importanti settori quali l’architettura, la gestione delle acque, la botanica e il diritto.

UniCA si è impegnata aumentando il numero di borse bandite sia per studio che per traineeship (Erasmus Studio è passato da600 a750 borse in 3 anni, mentre il Traineeship da250 a450)

Molto importante per UniCA è la mobilità dello staff, oltre a quella dei docenti (lo staff in mobilità è salito da 50 a 72 unità in 2 anni) per aggiornamento professionale e scambio di buone pratiche.

Quest’anno sono state approvate le Linee Guida per il riconoscimento delle attività formative all’estero per garantire e semplificare, oltre che velocizzare il riconoscimento degli esami dei nostri studenti svolti all’estero.

UNICA a fine maggio2018 haricevuto un System Audit da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, sulle procedure implementate e la gestione finanziaria dei fondi comunitari Erasmus+, il cui esito è stato largamente positivo e l’Università di Cagliari è stata presa come esempio di buone pratiche da mostrare al Meeting Nazionale sull’Azione Chiave 1 (Mobilità tra i Paesi del Programma) svoltosi a Roma il 4 luglio scorso.

L’OFFERTA FORMATIVA POST LAUREAM

DOTTORATI DI RICERCA

Per l’A.A. 2018/2019 sono in fase di attivazione i seguenti Corsi di Dottorato, accreditati dal MIUR:

Filosofia, Epistemologia e Storia della cultura;

Fisica;

Ingegneria civile e Architettura;

Ingegneria elettronica ed informatica;

Ingegneria industriale;

Matematica e Informatica;

Medicina molecolare e traslazionale;

Neuroscienze;

Scienze della Vita dell’Ambiente e del Farmaco;

Scienze e tecnologie della Terra e dell’Ambiente;

Scienze e tecnologie per l’innovazione (in convenzione con la Pushchino State University -Federazione Russa, l’Ecole Nationale de l’Industrie Minerale - Marocco e la Universidade de Aveiro - Portogallo;

Scienze economiche ed aziendali;

Scienze giuridiche;

Storia, Beni culturali e Studi internazionali;

Studi Filologico - Letterari e Storico-Culturali (dottorato internazionale in convenzione con The University of Edinburgh e Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) NUOVO CORSO DI DOTTORATO INTERNAZIONALE

L’Ateneo, in risposta all’Avviso MIUR n. 1090 del 4.5.2018 per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca a valere sul PON - 2014/2020 Ricerca e innovazione, ha presentato 25 proposte progettuali per l’attivazione di percorsi di dottorato di ricerca "innovativo a caratterizzazione industriale" da svolgersi, nell’ambito di dodici dei suelencati corsi, obbligatoriamente anche all’estero e presso le imprese.

Il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca a.a. 2018/2019 - per il ciclo XXXIV uscirà entro luglio 2108.

MASTER

I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi al conseguimento della laurea, che comprendono sia attività didattica frontale, sia un periodo obbligatorio di tirocinio (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso). I master possono essere attivati in diversi periodi dell’anno accademico.

Per l’A.A. 2018/2019 è prevista l’attivazione dei seguenti master di II livello:

Clinical Pharmacy (interateneo UniCA-UniMI);

Endodonzia clinica e chirurgica.

L’offerta dei master sarà ampliata con ulteriori proposte.

A breve saranno pubblicati i bandi per l’attivazione di master cofinanziati dall’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, e dei master di II livello in Governance Multilivello: la gestione integrata delle politiche pubbliche, in Management socio sanitario e in Psicopatologia dell’apprendimento.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

L’ Ateneo offre la possibilità di frequentare Scuole di Specializzazione

afferenti a diverse aree:

›› Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria

›› Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

›› Scuola di Specializzazione per i Beni Archeologici

L’Ateneo, inoltre, cura l’organizzazione e gestione degli esami di stato per l’abilitazione alle professioni di Architetto, Biologo, Chimico, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Farmacista, Geologo, Ingegnere, Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo.

Per la maggior parte delle citate professioni sono previste due sezioni, una riservata ai possessori di laurea triennale e una riservata ai possessori di laurea specialistica/magistrale.

PRESENZA NEL TERRITORIO REGIONALE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L’Ateneo ha iniziato i suoi percorsi itineranti nel territorio regionale che costituiscono una modalità di comunicazione innovativa rispetto al passato. I percorsi itineranti prevedono la presenza di Reti di scuole (l ‘Ateneo ha già attivato le procedure per la costituzione), nelle quali si visiteranno i punti si erogazione delle singole autonomie scolastiche organizzando sia percorsi formativi che informativi.

Oltre alla presentazione del progetto in vari istituti scolastici del terrirorio e manifestazioni appositamente organizzate (Giornate di orientamento UNICA, Orienta Sardegna 2018, Orienta Oristano, Giornate di orientamento Uniss), l’Ateneo ha partecipato anche al Festival letterario “L’isola delle storie”, tenutosi a Gavoi dal 28 giugno al 1° luglio interagendo con gli studenti e le loro famiglie nel centro della Sardegna.

ALCUNI DATI STATISTICI

Dati consistenza personale al 3 luglio 2018

Personale non docente +Dirigenti 919

Professori Associati 340

Professori Ordinari 185

Ricercatori Legge 240/10 - t.det. 105

Ricercatori Universitari 281

STUDENTI ERASMUS TOTALE 1297

In ingresso311 Inuscita 986

Premi di studio per l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale: n. 225 da € 1.500,00

ESONERI

Gli esonerati totali sono: 7.908

Borsisti ERSU: 5.016

Studenti con disabilità: 382

Legge 232/2016 – No tax area: 1.943

Regolamento d’Ateneo: Diplomanti 100 o 100 e lode, genitori disoccupati, altre tipologie: 567