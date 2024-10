“Per l’assessore Firino l’aumento delle tasse per il diritto allo studio è una scelta obbligata, mentre per il rettore dell’Università di Cagliari è una decisione incomprensibile. Chi ha ragione?”

Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ha commentato così l'aumento da 62 a 140 euro del balzello regionale per gli studenti universitari.

"Tra vedere e non vedere - spiega Pittalis - la Giunta Pigliaru opta per l’aumento e, dopo aver colpito le imprese con l’incremento dell’IRAP previsto in Finanziaria, prende di mira gli studenti e le loro famiglie. E dire che nel programma del presidente si puntava sulla scuola e sull’Università. Forse pensava solo al corpo docente e non anche agli studenti?”