Parigi, 15 maggio 2014. Sono applausi per il maestro Luigi Lai che ha inaugurato il palco dell''Unesco di Parigi. Per la prima volta, hanno debuttato le launeddas in occasione dell'evento “La Musique, la Culture, Les Traditions d’une ile dans la Mèditerranée: La Sardaigne”, organizzato dall'Associazione Sardegna in Musica e dall'Accademia Internazionale della Musica di Cagliari, da un anno partner dell'Unesco. E applausi anche per la successiva esecuzione accompagnato da Roberto Tangianu e Fabio Vargiolu davanti a una platea di vip, autorità e stampa internazionale in cui si distingue l'eleganza di Claudia Cardinale.

“Per il settimo anno consecutivo la Sardegna e la città di Cagliari hanno l'onore e il privilegio di essere all'Unesco e vedere, questa sera, inaugurare il ricco programma con la musica tradizionale delle launeddas, le cui radici risalgono in età nuragica”. Queste le parole di saluto del concertista sardo Cristian Marcia, direttore artistico dell'iniziativa tenuta a battesimo dall'attrice sarda di fama internazionale Caterina Murino.

I visitatori hanno apprezzato le ventidue fotografie nella mostra dello spazio espositivo davanti alla Salle 1 dell'Unesco, che raccontano la storia e la tradizione delle launeddas, accanto al patrimonio culturale della reggia nuragica di Barumini e di Sant'Efisio in un filo d'unione attorno allo strumento musicale. Inoltre le installazioni multimediali hanno mostrato il maestro Lai impegnato nella costruzione delle launeddas, il nuraghe di Barumini nel filmato targato Sardegna Promozione e La festa di Sant'Efisio nel video del Comune di Cagliari. Vittorio Pani si è dedicato alla costruzione dal vivo dello strumento musicale sardo, nella volontà degli organizzatori di promuovere il sapere artigianale di Sardegna.

Soddisfazione per l'assessore del Comune di Cagliari, Barbara Argiolas, presente all'evento: “Il Comune di Cagliari partecipa da diverse edizioni a questo appuntamento. Quest'anno più che mai, insieme alle launeddas e alla reggia di Barumini, Cagliari e Sant'Efisio danno un'immagine forte di un grande unico patrimonio identitario e culturale della Sardegna. È un'occasione importante, in una sede prestigiosa, per mettere in scena insieme alla musica una ricchezza unica per la città e per tutta l'Isola”.

Ora è in corso il concerto con le stelle della musica classica, tra cui la pianista di fama Marcela Roggieri e l'eccellente collega Jean Marc Luisada, o l'acclamato trombettista Romain Leleu, la virtuosa del violino Marie-Stephanie Degand, l'oboista di spessore Jean Louis Capezzali e i Quatuor Hermes (vincitori del famosissimo concorso Young Concertist of New York e pupilli di del celebre pianista Alfred Brendel). E con loro Cristian Marcia con la sua chitarra. Diciassette grandi concertisti stanno eseguendo dinanzi alla platea colta della Salle 1. Al termine del concerto la cena nel raffinato ristorante al settimo piano sempre al numero 7 di Place de Fontenoy, in un viaggio nella tradizione gastronomica dell'Isola guidata da Gabriele Piga, che oggi vive e lavora in Francia. Lo chef turritano ieri ha tenuto un corso di cucina sarda al collega del ristorante dell’Unesco e ai suoi assistenti. Una occasione imperdibile che potrebbe tradursi in opportunità di esportazione dei prodotti della Sardegna. “La musica apre tutte le porte”, ha ribadito con un sorriso Gianluca Marcia, fratello di Cristian