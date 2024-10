Sono molto incuriosito da un evento che quest’anno giunge alla III° Edizione e ha per titolo BiciNuragica – Poesia 2014, a cura dell’ideatore Ugo Magnanti (poeta e promotore culturale).

Si tratta di un tour ciclo-poetico che parte sabato 2 agosto alle ore 20.00 dalla piazzetta antistante la Biblioteca Civica Simpliciana di Corso Umberto a Olbia per chiudersi a Cagliari il 17 agosto presso l’Hotel Regina Margherita, alle ore 21.00.

Ne sono venuto a conoscenza grazie a due giovani fuori dal comune, MARCO MURA e URIEL ET BITAEL, che parteciperanno alle tappe di Sant’Antonio di Gallura (4 agosto), Budoni (5 agosto) e Aggius (6 agosto)

I due giovani presenteranno 3 poesie ciascuno e ne produrranno una scritta a 4 mani:

“E’ una cosa che non ha mai fatto nessuno, credo – racconta Uriel – perché non solo io scriverò due o tre strofe e Marco farà altrettanto, unite da un senso comune, ma cercheremo di comprendere il sentimento e lo stato di entrambi per “fondere” le nostre sensibilità poetiche”

Vi segnalo tutte le tappe dove potrete incontrare chi ama la poesia:

2 agosto Olbia



3 agosto Arzachena



4 agosto Sant’Antonio di Gallura



5 agosto Budoni



6 agosto Aggius



7 agosto La Corte



8 agosto Nughedu San Nicolò



9 agosto Padria



10 agosto Ollastra



11 agosto Ales



12 agosto Seulo



13 agosto Gergei



14 agosto Selegas



15 agosto Ortacesus



16 agosto Monserrato



17 agosto Quartu Sant’Elena



17 agosto Cagliari

I dettagli di tutta l’iniziativa sono riportati all’indirizzo Facebook

https://www.facebook.com/events/1447865455484439/permalink/1449558691981782/