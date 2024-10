Un vero e proprio ritorno alle origini per Nicola Virdis che dagli schermi di “Italia’s Got Talent” ha fatto tappa nel teatro che segnò il suo esordio.

Una serata davvero magia e un grande successo per il suo spettacolo andato in scena nei giorni scorsi al Verdi. il Nerd più amato dagli italiani ha ricevuto l'abbraccio caloroso della sua città nella prima tappa del suo tour nazionale con lo spettacolo “Quello che i nerd non dicono”.

Ad annunciarlo altri due artisti, Peppe e Ciccio, noti al pubblico come comici del seguitissimo programma “Colorado”. Il duo siciliano ha "scaldato" il pubblico per un’intera mezz’ora all’insegna del divertimento, risate e applausi.

Nella serata organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica Virdis ha avuto l'occasione di portare in scena il ricco bagaglio artistico maturato in anni di lavoro ed esperienze formative con i maestri della giocoleria e del teatro gestuale.

Un invito nella sua casa, quello di Virdis, che mostra il suo mondo rimasto saldamente ancorato agli anni'80, persino i programmi tv sono "d'epoca" con tanto di monoscopio e “signorina buonasera”.

Durante questo viaggio nel tempo arriva un pacco con una sorpresa: il kit completo del perfetto giocoliere che permette all'artista di esibirsi in un suo cavallo di battaglia: il numero con gli anelli. Gli stretti tempi televisivi hanno portato l'artista sassarese al successo mettendo in luce solo un aspetto del suo multiforme talento che emerge invece appieno in questo spettacolo.

Alla fine applausi calorosi e l'atteso : “Turn around” che ha coinvolto la platea in una festa collettiva. Alcuni fortunati spettatori, selezionati in base al numero del loro biglietto, hanno persino vinto un premio: una musicassetta anni '80.

Lo spettacolo è proseguito nel back stage dove Virdis ha incontrato i tanti fan e amici di sempre per un giro di autografi, complimenti, abbracci e selfie. Nei prossimi mesi Virdis approderà anche in Germania ma sarà presto in Sardegna il 23 giugno a Thiesi insieme a Baz” .