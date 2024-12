"Il divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, troppo spesso determinato dalla carenza di figure professionali qualificate rispetto alle esigenze delle imprese, è un fenomeno in crescita. Tra i comparti che soffrono questo disequilibrio assume particolare rilevanza quello dell’autotrasporto, settore strategico per l’economia sarda sia sotto il profilo del trasporto pubblico locale che in termini di servizi a vocazione turistica. Con l’obiettivo di colmare questo gap, l’Assessorato del Lavoro ha messo in campo una nuova misura sperimentale che prevede l'erogazione di voucher formativi per i cittadini e le cittadine disoccupati finalizzati al finanziamento di percorsi formativi per l'ottenimento delle patenti D, D/E E CQC PERSONE".

Sono le dichiarazioni dell'assessora del Lavoro Desirè Manca, che ha introdotto la misura approvata oggi dalla Giunta, la quale prevede un finanziamento di un milione e 100mila euro dall'avanzo di amministrazione 2023 dell’ASPAL.

"Sia in Europa che in Italia – spiega l’esponente della Giunta- stando agli studi effettuati dall’Associazione Nazionale Autotrasporti Viaggiatori (ANAV), il settore dei trasporti soffre la mancanza di personale qualificato. In particolare, nella nostra Regione si rilevano forti criticità: la sezione ANAV Sardegna ha condotto un’indagine interna ai propri associati dalla quale è emersa una carenza di personale prossimo alle 200 unità per l’intero comparto regionale. Un deficit che potrebbe riflettersi in primis sul corretto espletamento degli obblighi di servizio pubblico ma che disegna uno scenario allarmante anche in ordine al settore noleggio, in considerazione della vocazione turistica dell’Isola".

"L’importanza di questa misura - conclude l’assessora - non è insita nella natura del contributo economico, ma nel ruolo di stimolo che può innescare nel mercato del lavoro, offrendo ai giovani disoccupati e disoccupate un’opportunità concreta di inserimento in un settore con elevate prospettive occupazionali".