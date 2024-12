Un incendio è scoppiato intorno alle ore 13 di oggi, lunedì 30 dicembre, in un appartamento situato in via Montale a Olbia, nel complesso condominiale "Le Orchidee". Al momento dell'incendio, un uomo si trovava all'interno dell'abitazione, ma è riuscito a uscire incolume.

Tuttavia, per precauzione, è stato trasportato in codice giallo dal personale del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ulteriori accertamenti medici. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti prontamente e sono riusciti a domare le fiamme, evitando che si propagassero ad altre abitazioni.

Purtroppo, non è stato possibile salvare l'appartamento coinvolto, che è andato completamente distrutto. Sono stati dispiegati sul luogo anche agenti della polizia di Stato e della polizia locale per coordinare le operazioni di soccorso. Attualmente, le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incendio per determinarne l'origine.