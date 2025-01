Il 2025 è iniziato con un clima insolito che sembra più tipico dell'autunno che dell'inverno. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, le temperature degli ultimi giorni hanno ricordato più la stagione autunnale che quella invernale. Nel Sud si sono registrati picchi di 20°C, mentre al Centro si sono avvicinate ai 17-18°C. Inoltre, sono state segnalate temperature minime eccezionali per gennaio, come i 15°C sulle regioni adriatiche colpite dal vento caldo e secco di Garbino.

Le piogge intense, soprattutto in Liguria, sono state accompagnate dai venti autunnali meridionali, più miti e umidi. Fino a venerdì mattina, la situazione non dovrebbe cambiare molto, con venti di Libeccio che porteranno piogge su Liguria, Toscana e Basso Tirreno, insieme a un fronte atlantico che raggiungerà la Valle d'Aosta. Le temperature rimarranno al di sopra della media, con massime attese intorno ai 20°C al Sud e 15-18°C al Centro. Al Nord, a causa della nebbia persistente, le massime difficilmente supereranno i 10 gradi, a eccezione del ponente ligure dove si potranno raggiungere punte di 19°C dopo il maltempo precedente.

Giovedì, oltre alle temperature autunnali, sono previste piogge diffuse al mattino nel Nord e in Toscana, mentre nel pomeriggio i temporali colpiranno il fianco tirrenico dalla Bassa Toscana fino alla Sicilia. Da venerdì, è attesa l'arrivo di aria più secca e fredda che potrebbe portare precipitazioni sulle regioni adriatiche e verso il Sud. Questo cambiamento favorirebbe la formazione di un ciclone sul Tirreno meridionale con possibili fenomeni alluvionali tra domenica e lunedì al Sud.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, mercoledì 8 gennaio: cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite, temperature minime stazionarie, massime in aumento localmente anche moderato, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi sino a forti sulle coste settentrionali e sui crinali principali, mari molto mossi, mossi sul settore orientale.

Previsioni per domani, giovedì 9 gennaio: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, principalmente sul settore occidentale con cumulati deboli, attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata, temperature senza variazioni di rilievo in entrambi i valori, venti deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali in rinforzo nelle ore centrali della giornata, locali rinforzi sino a forti sulle coste settentrionali e sui crinali principali, mari molto mossi, mossi sul settore orientale.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso. Per sabato si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, forti sulla Gallura. I mari saranno generalmente molto mossi.