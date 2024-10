2mila mascherine chirurgiche certificate. A donarle all’Associazione Culturale Intercomunale Isperas di Pozzomaggiore è stata una persona originaria del paese, ma che ha voluto mantenere l’anonimato.

Già da ieri mattina i soci, in collaborazione con alcuni ragazzi del liceo, hanno iniziato a distribuirle, in primis, specificano, “Dalle istituzioni impegnate nel territorio e alle attività che prevedono una maggiore possibilità di contatto tra le persone per poi procedere ad una distribuzione diffusa delle mascherine nell'ambito della popolazione, sino ad esaurimento della fornitura”.

“Speriamo con questo gesto – concludono da Isperas – di dare il nostro contributo per una rapida ripresa delle attività nel nostro territorio”.