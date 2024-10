“Carissimo lavoratore, abbiamo le immagini chiare e i video che ti sorprendono. Se ci riporti le scarpe,o i soldi, non ti denunciamo.”

Inizia così la segnalazione partita dal web per trovare il “ladro di scarpe”, che nella giornata di venerdì, esattamente alle ore 18:20, come riporta la pagina facebook, si sarebbe appropriato di alcune scarpe in un negozio di Olbia.

A denunciare il furto è il negozio “Camminando Camminando”, che lancia un ultimatum al “ladro di scarpe”: “Hai tempo fino a sabato o ti denunciamo”.

Ad incastrare l’uomo sono le immagini di video sorveglianza posizionate all’interno del locale che forse il ladro non ha notato.

Infatti il gestore del locale, dopo aver visionato le registrazioni che mostrano l’uomo in flagranza, ha deciso di diffondere online la foto.

La caccia al ladro data su Facebook è diventata virale.