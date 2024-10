Le ricerche vanno avanti ormai da quattro giorni ma di Gino Serra, 93 anni, originario di Osini neanche l’ombra.

Lo cercano ovunque, in ogni angolo delle campagne di Ulassai. Stanno operando i vigili del fuoco di Nuoro e Lanusei, i carabinieri di Ulassai, gli uomini della Forestale, e anche cacciatori e volontari.

Ora spetterà al prefetto decidere se proseguire le ricerche o interromperle.

L’uomo, domenica pomeriggio, era andato insieme al nipote a Ulassai, in località Pauli.Il più giovane si è spostato per raccogliere funghi lasciando l’anziano in auto. Ma al rientro di quest’ultimo l’anziano non c’era. Dopo averlo cercato e chiamato nelle vicinanze della vettura, il nipote ha fatto scattare l’allarme. La preoccupazione cresce con il passare delle ore.

Le possibilità di trovare il 93enne in vita sono ridotte al minimo.