Saranno celebrati domani a Cabras, suo paese d'origine, i funerali di Daniela Cadeddu, la 51enne uccisa nel sonno dal marito a colpi di martello nell'abitazione di via Roma a Zeddiani, nell'Oristanese, in cui viveva da separata in casa nello stesso stabile.

Il coniuge, Giorgio Meneghel, agricoltore di 53 anni, è detenuto nel carcere di Massama con l'accusa di omicidio volontario. Reo confesso del delitto, l'uomo ha risposto ieri alle domande del gip per quasi due ore, assumendosi tutte le colpe.

I sindaci di Zeddiani e Cabras, Claudio Pinna e Andrea Abis, hanno annunciato il lutto cittadino. "Chiederò anche un minuto di silenzio e di riflessione. È un fatto terribile dice all’Ansa il primo cittadino di Cabras -. Vorrei che questo minuto di silenzio venisse osservato anche nelle scuole, abbiamo bisogno di sensibilizzare e parlare dei femminicidi".

I funerali saranno celebrati alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Saranno presenti esponenti delle amministrazioni comunali di Cabras e Zeddiani.