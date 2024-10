“In qualità di sindaca, sentito il collega sindaco Daniele Montebello di Castel Nuovo Magra, abbiamo pensato di dire no alla violenza in genere e in particolare vogliamo esprimere vicinanza alla famiglia che perde un'unica figlia: Alessandra”.

Queste le parole della prima cittadina di Maracalagonis, Francesca Fadda, che ha organizzato per questa sera, alle ore 21, una fiaccolata per la concittadina Alessandra Piga, la 25enne uccisa il 12 giugno a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia.

Si partirà da Piazza Chiesa per poi attraversare via Cagliari, via Umberto, via Regina Margherita, via Colombo, via Nazionale, via Santo Stefano, via Nuoro, via Cagliari, via Maddalena, via di Vittorio, Via Aretino e via Puccini, altezza canale coperto, davanti alla casa di Alessandra.

“Accendiamo una candela, portandola ognuno da casa sua, e indossiamo una maglietta rossa qualunque per ricordare le donne vittime di violenza; violenze avvenute in famiglia. Facciamo luce su questi gesti disumani, su assassini che sedevano alla tavola di queste donne e che dormivano nei loro letti. Facciamo luce sulle troppe giustificazioni”, ha detto la sindaco Fadda.

L’OMICIDIO Alessandra Piga, 25 anni, di Maracalagonis, è andata a trovare il suo ex marito, il 30enne Yassine Erroum, con un’amica e il figlio di un anno e mezzo, forse per parlare della separazione in corso.

I due hanno iniziato a discutere animatamente. La lite è degenerata fino a quando l’uomo ha impugnato un coltello e ha iniziato più volte a colpire Alessandra.

La sua amica ha preso il bambino e si è rinchiusa in bagno, mentre la giovane di Maracalagonis cercava in ogni modo di salvarsi la vita. Una coltellata alla gola però è stata per lei fatale. Sono state le urla furibonde sentite dai passanti a lanciare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri i e Vigili del fuoco che hanno fatto uscire dalla finestra del bagno l’amica della ragazza insieme al figlio. 

Yassine Erroum si è in un primo momento barricato in casa, ma poco dopo i carabinieri sono riusciti a fermarlo e a portarlo in ospedale. Era ferito, aveva dei tagli alle braccia e alle mani, Alessandra Piga ha provato a difendersi in ogni modo senza però riuscire a sottrarsi al suo carnefice.