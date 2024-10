Intorno alle 05:30 di oggi, i Carabinieri di Cagliari hanno arrestato in viale Monastir, Mauro Sollai, pluripregiudicato 42enne di Monserrato, per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, che transitava ad alta velocità lungo la strada statale 554, non ha rispettato l’alt dei carabinieri, finendo la sua folle corsa contro un marciapiede in località “Is Corrias”, per poi darsi alla fuga a piedi.

Immediatamente fermato, tra l'uomo e i militari è nata una discussione, in cui gli stessi carabinieri ne sono rimasti coinvolti riportando alcune lesioni.

L’uomo è risultato positivo all’alcool test, con valori superiori ai limiti previsti dalla legge, e sprovvisto di patente in quanto mai conseguita.