I Carabinieri della stazione di Gesturi hanno arrestato per resistenza​ e minacce a pubblico ufficiale, Onorato Pisanu, classe 1964, disoccupato, con precedenti di polizia. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, verso le 2 del mattino, notavano il soggetto a bordo della propria Ape Piaggio in giro per le vie del paese e vista la guida incerta, decidevano di procedere al controllo.

Il Pisanu non si fermava immediatamente all'alt dei militari, rischiando di travolgerli. Sottoposto a controllo alcolemico, gli veniva riscontrato un valore ben al di sopra dei limiti consentiti. Non contento, durante il controllo lo stesso, proferiva frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo dei militari. Questa mattina il processo per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.