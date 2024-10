Sold out per il concerto gratuito di Mahmood a Iglesias, in programma il prossimo 31 luglio allo stadio Monteponi.

La capienza massima di 7000 persone è stata raggiunta in pochissime ore, visto che la piattaforma per le prenotazioni tramite nominativo era attiva solo da stamattina, proprio mentre era in corso la conferenza stampa sul grande evento dell’estate iglesiente.

Sicuramente il fatto che il concerto sia gratuito, offerto come regalo alla comunità dall’Amministrazione del Comune di Iglesias, ha fatto gola a molti, ma si sa che un grande artista di fama nazionale e internazionale come Mahmood è solito a fare in poco tempo il tutto esaurito, anche per le sue esibizioni a pagamento.

Sardegna Live ha presenziato durante la presentazione dell’attesissimo evento da parte del sindaco Mauro Usai, dell’Assessore Claudia Sanna e del Consigliere Matteo De Martis (LEGGI L’ARTICOLO).