Mahmood in concerto (gratuito) a Iglesias: infuocherà lo stadio Monteponi il 31 luglio

Ecco come fare per prenotare l'ingresso. Il sindaco Mauro Usai: “Un regalo alla comunità, soprattutto ai giovani, dopo 2 anni molto pesanti sotto ogni punto di vista”

Di: Alessandra Leo

Un grande cantante, un grande concerto, un grande evento: è a mille l’attesa per l’artista Mahmood, che accenderà il palco dello Stadio Monteponi a Iglesias il prossimo 31 luglio alle ore 19.

A pochi mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con “Brividi”, brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino, Mahmood si esibirà nel capoluogo sulcitano durante la sua unica tappa sarda.



Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata”, che gli ha fatto conquistare il disco di platino e il successo planetario di “Soldi”, che gli ha fatto ottenere il quadruplo disco di platino e con cui ha vinto la 69a edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”.



L’artista oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Un particolare non di certo secondario è che il concerto sarà gratuito: necessaria solo una prenotazione nominativa.

“L’evento più importante dell’estate iglesiente” ha affermato il Primo Cittadino di Iglesias Mauro Usai, poche ore fa durante la Conferenza Stampa.

“L’Amministrazione comunale ha voluto fortemente fare questo investimento per i cittadini di tutto il territorio, riportando nella comunità ciò che si è perso in questi anni di pandemia: il concerto di Mahmood è solo l’apice di una serie di eventi del ricco calendario dell’estate di Iglesias, in cui domineranno cultura, divertimento e turismo”.

Un regalo al grande pubblico che comprenderà persone da tutta la Sardegna e oltre, quindi, in un momento in cui anche un biglietto per un concerto pesa nelle tasche di tutti, visto il periodo storico e gli ultimi 2 anni che tutto il mondo ha vissuto.

“La situazione economico-sociale non si è ancora risollevata del tutto e il tratto distintivo del concerto sarà proprio questo: regalare alla comunità un grande evento musicale, soprattutto ai giovani, visto che hanno risentito particolarmente delle restrizioni e dei tagli alla vita lavorativa e sociale” continua Usai.

“Ciò è stato possibile grazie all’ottenimento di risorse extratributarie nel 2021 e alle grandi risorse che derivano dai siti minerari: in questi anni Porto Flavia, la Grotta di Santa Barbara e gli altri siti hanno sollevato ancora di più la bandiera del nostro territorio in Sardegna in termini di valorizzazione culturale, archeologica e turistica, e questo è molto importante perché permette di non gravare sulle tasche dei cittadini. Un circuito di cultura e turismo genera solo benefici”.

Si tratta perciò del frutto di un grande investimento da parte del Comune di Iglesias che ha stupito la stessa Amministrazione per quanto riguarda gli importanti numeri derivanti dagli ingressi nei siti minerari, e di tanta voglia di ricominciare.

“In 4 anni, è il primo grande evento che questa Amministrazione regala alla sua città” afferma Claudia Sanna, vice sindaco e Assessore allo Sport, Cultura, Spettacolo e Grandi Eventi.

“Lo studio e la proposta di portare Mahmood a Iglesias da parte del Primo Cittadino Mauro Usai e del Consigliere comunale Matteo De Martis sono stati accolti dalla sottoscritta con grande entusiasmo”.

“Un artista che richiama le sue radici sarde e che quindi assume un valore aggiunto per la comunità, le aspettative sono davvero molto alte. Dopo anni difficili siamo veramente felici e orgogliosi di fare un grande regalo alla nostra città e a tutto il territorio”.

Il 31 luglio si prevedono circa 6000 persone.

“Stiamo lavorando alla logistica già da diversi mesi pensando ad ogni minimo dettaglio per garantire le misure di sicurezza adeguate” afferma il Consigliere comunale Matteo De Martis.

“Ci sarà un sistema di prenotazione nominativo tramite la piattaforma https://concertomahmoodiglesias2022.com/, attiva da questa mattina. Non mancherà inoltre un sistema di parcheggio satellite attorno allo Stadio Monteponi che può arrivare ad accogliere 7500 persone” afferma Usai.

Inoltre c’è una novità: “Come per Porto Flavia, sarà previsto un treno notturno per Carbonia e per Cagliari in modo da permettere alle persone che non abitano a Iglesias di tornare a casa senza rischi. Vogliamo dimostrare che gli eventi si possono organizzare sempre con sostenibilità e sicurezza”.

La prenotazione può essere effettuata anche da persone straniere con codici fiscali non italiani, mentre per quanto riguarda i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto, come prevedono le normative nazionali che regolano i concerti.

“Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, tra cui l’organizzazione Monteponi che custodisce con amore lo Stadio rendendolo un gioiello, e tutti gli atleti, forza Monteponi!” conclude Mauro Usai.