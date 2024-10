“La Costituente per Sassari appoggia la richiesta di sospensione dei lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del comprensorio di Punta Giglio”. Ad affermarlo in una nota la portavoce della stessa Costituente, Paoletta Farina.

“Lo fa perché Sassari è stata istituita Città metropolitana con la legge regionale nº 7 del 12 aprile 2021 e si pone come centro di un territorio vasto che comprende anche le bellezze naturali tutelate a ovest dal Parco di Porto Conte e a nord dal parco dell'Asinara – afferma - Una questione, quindi, di primaria importanza per tutto il territorio: la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche è materia di studio per la nostra associazione perché incide direttamente sullo sviluppo della città”.



“Come suggerito dalla Costituente – prosegue la nota - assume una grande importanza la realizzazione di una rete integrata di parchi e aree protette, nell'ambito territoriale della città metropolitana, che possa fungere da volano per lo sviluppo sostenibile nell'area vasta. Uno sviluppo che sappia coniugare tutela e valorizzazione dei luoghi nel rispetto dei loro valori ambientali e paesaggistici”.



“La Costituente perciò approva e fa propria la lettera aperta firmata da quaranta docenti e ricercatori dell’Università di Sassari sulla necessità di una più approfondita valutazione delle implicazioni ambientali e paesaggistiche degli interventi di mitigazione del rischio frana nelle falesie di Punta Giglio – spiega - Il programma di interventi in questione concerne opere di diminuzione del rischio di frana e valorizzazione del sistema del comprensorio di Punta Giglio; la valorizzazione del comprensorio di Punta Giglio si dovrebbe concretizzare attraverso la realizzazione , nello specchio acqueo prospicente Punta Giglio, di ormeggi fissi con boe dedicate alle unità nautiche per attività di snorkeling e trasporto collettivo.”



“Gli accademici richiedono la sospensione dei lavori al fine di consentire una più compiuta valutazione sui rischi relativi alla tutela della biodiversità – continua - La Costituente per Sassari condivide la preoccupazione delle tante personalità accademiche firmatarie in merito alla realizzazione delle opere previste; la sospensione dei lavori sarebbe utile per valutare in maniera più puntuale i prevedibili effetti in termini d' impatto di tali interventi sull' ecosistema e i valori paesaggistici dei luoghi. Un utilizzo turistico massiccio dello specchio acqueo prospiciente Punta Giglio aggrava poi il rischio per l'incolumità pubblica testimoniato dalla previsione di un intervento di diminuzione del rischio frana sulla falesia: rischio che gli stessi progettisti ritengono non eliminabile totalmente”, conclude la nota.