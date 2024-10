Durante le ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano disperso nell'area di Monte Arcosu a Siliqua, nel sud Sardegna, è stata ritrovata una maglia pesante simile a un maglione.

I vigili del fuoco hanno scoperto l'indumento mentre perlustravano l'alveo del torrente vicino alla diga di Medau Zirimilis, dove erano stati trovati resti della Jeep Wrangler a bordo della quale viaggiava Manca. La vettura era stata trascinata via dall'acqua durante il nubifragio di sabato notte mentre il velista tentava di raggiungere il rifugio dell'Oasi naturalistica del Wwf.

Non è ancora confermato se la maglia appartenga effettivamente a Davide Manca, ma è stata consegnata ai carabinieri per ulteriori accertamenti.

Anche oggi i vigili del fuoco con i Nuclei alpino fluviale, unità cinofile, droni e gli specialisti delle telecomunicazioni, hanno setacciato la zona fino a quando la luce lo ha permesso. Discorso analogo per i tecnici del Soccorso alpino, 12 persone tra le quali anche una unità cinofila, arrivata in zona con l'elicottero della Guardia di finanza. Tutti sotto il coordinamento della Prefettura di Cagliari e quello tecnico dei Vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 18,30 poi le ricerche sono state sospese per l'arrivo del buio. Proseguiranno domani mattina.