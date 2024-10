Meno 16 giorni per uno dei concerti più attesti dell’estate iglesiente e in generale di tutto il Sulcis!

In occasione dell’esibizione di Mahmood il prossimo 31 luglio presso il Campo Sportivo Monteponi a Iglesias (LEGGI L’ARTICOLO), Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha messo a punto un efficiente programma di corse straordinarie, in orario diurno e notturno, per agevolare il deflusso degli spettatori, su richiesta dell’Amministrazione comunale di Iglesias e della Regione Autonoma della Sardegna.



I biglietti per le corse dei treni straordinari saranno acquistabili attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia a partire dal prossimo 21 luglio.



“Grazie alla collaborazione con Trenitalia e al programma straordinario dei treni in occasione del concerto di Mahmood, sarà possibile consentire a tante persone provenienti da tutta la Sardegna di arrivare in sicurezza in città e di tornare in maniera agevole alle proprie abitazioni, limitando inoltre il traffico veicolare in entrata ed in uscita”, ha spiegato il Sindaco Mauro Usai.

“Un importante esempio di sinergia tra l’Azienda, l’Amministrazione comunale e quella regionale, per mettere in campo tutte le risorse possibili e per venire incontro alle esigenze delle persone che visiteranno Iglesias in occasione del concerto. L’utilizzo dei treni è fortemente consigliato, in quanto la stazione ferroviaria si trova propria di fronte al Campo Sportivo dove si svolgerà in concerto, e le vie adiacenti saranno interdette al traffico”.



“Domenica 31 luglio i tanti amanti della musica live potranno lasciare a casa l’auto e prendere parte al concerto in modo più sostenibile e confortevole. Ancora una volta Trenitalia è a fianco di prestigiosi eventi e istituzioni per facilitare la mobilità dei passeggeri con collegamenti frequenti, capillari e attenti alle loro esigenze” queste le parole di Vincenzo Pullara, Direttore Business Regionale Trenitalia Sardegna.

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo di un grandissimo artista nel capoluogo sulcitano, unica tappa sarda del suo tour.

A pochi mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo dove ha vinto con “Brividi”, brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino, Mahmood è un autore e cantante molto stimato nella scena italiana e internazionale.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata”, che gli ha fatto conquistare il disco di platino e il successo planetario di “Soldi”, che gli ha fatto ottenere il quadruplo disco di platino e con cui ha vinto la 69a edizione del Festival di Sanremo, l’artista ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”.

Oggi Mahmood conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Un particolare non di certo secondario è che il concerto sarà gratuito, è stata necessaria infatti solo una prenotazione nominativa.