Un uomo di 60 anni è stato travolto da un'auto, ieri notte a Cagliari, ed è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu. L'incidente è avvenuto in tarda serata a Pirri.

Una Ford Fiesta condotta da una donna di 46 anni di Cagliari, mentre effettuava la svolta da via Riva Villasanta in via Calamattia, ha travolto il 60enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L'uomo, a causa dell'impatto, è finito a terra. + stato subito soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in gravi condizioni al Brotzu.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.