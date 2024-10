Una pensionata di 80 anni è morta dopo tre giorni di agonia nell'ospedale Brotzu dove era stata ricoverata perché travolta da un'auto mentre attraversava la strada a Cagliari in prossimità delle strisce.

L'incidente è avvenuto in via San Benedetto. Una Bmw, condotta da un 27enne, stava percorrendo la strada in direzione di via Buon Pastore e si sarebbe accorto all'ultimo istante che la donna stava attraversando la strada. L'auto ha travolto l'anziana che a causa dell'impatto è finita violentemente sull'asfalto battendo la testa.

Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza del 118 e la Polizia municipale. La donna è stata trasportata in ospedale con codice giallo ma le sue condizioni si sono, però, aggravate e oggi è deceduta.