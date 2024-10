Gli agenti della Polizia municipale sono impegnati a rintracciare il conducente dell'auto pirata che ha urtato uno scooter all'incrocio fra via Toti e via Sanna a Pirri. Ferito, in modo non grave, un 53enne.

L'incidente è avvenuto ieri sera. L'uomo in sella a uno scooter stava percorrendo la via Toti in direzione di Baracca Manna. All'incrocio una Opel Corsa non ha rispettato lo stop e lo ha travolto.

Il motociclista è finito a terra ma il conducente dell'auto non si è fermato: ha ingranato la retromarcia e si è allontanato dalla zona. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito nell'ospedale Santissima Trinità.

I vigili urbani e altre forze di polizia hanno cercando di rintracciare l'auto pirata il cui conducente rischia anche l'arresto.