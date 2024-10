Trasferita a Cagliari la sede legale di Tirrenia-CIN.

Ne dà notizia l’assessore dei Trasporti, Massimo Deiana. “Apprendo dal presidente Ettore Morace che l’assemblea degli azionisti ha approvato il trasferimento della sede legale della Compagnia italiana di navigazione in Sardegna - dice l’assessore - Si tratta di una notizia che definirei senza enfasi, storica, che abbiamo atteso invano per decenni”.



“Oltre al valore indubbiamente simbolico del trasferimento - continua Deiana - esistono anche conseguenze pratiche di non poca importanza, come quella che la Tirrenia-CIN potenzierà la presenza amministrativa sull’Isola e soprattutto verserà le imposte - solo di IVA circa 30 milioni all’anno - in Sardegna, generando rilevanti entrate per le casse regionali”.



La decisione dell'assemblea degli azionisti Tirrenia giunge dopo meno di due mesi dall’annuncio: “Abbiamo mantenuto un impegno importante al quale tenevamo molto, e per questo ringraziamo i vertici della società per la serietà e la celerità con le quali hanno dato seguito agli accordi assunti nella convenzione stipulata con la Regione Sardegna lo scorso fine luglio”, osserva l’esponente della Giunta Pigliaru.



Prosegue pertanto il nuovo corso dei rapporti fra amministrazione regionale e compagnia, che ha già prodotto questa estate la chiamata all’imbarco di 60 marittimi dai registri della Gente di mare delle capitanerie sarde. “Un altro segnale di attenzione e rispetto per la Sardegna e per i sardi - conclude Deiana - al quale seguirà l’attuazione delle parti commerciali e tariffarie dell’accordo”.



L'ACCORDO DI LUGLIO. Il protocollo d’intesa firmato lo scorso 31 luglio da Deiana e Morace comprende dieci nuove attività promozionali. Tra le novità più rilevanti dell’intesa le tariffe ridotte del 50 per cento rispetto a quelle “residenti” sulla linea Cagliari-Civitavecchia nel periodo invernale in cui sono previsti tre viaggi settimanali e il blocco dei costi per le merci sulle tratte principali per Genova, Livorno, Napoli e sempre per Civitavecchia.



Il biglietto residenti sarà applicato agli emigrati sardi su tutte le rotte per la Sardegna e nel periodo estivo anche su Genova/Porto Torres e su Civitavecchia/Olbia, linee non in convenzione dove pertanto non esiste alcun obbligo di riduzioni. La tariffa promozionale da 123 euro per due passeggeri più auto, cabina e cena andata e ritorno, sarà applicata ai non residenti in partenza dal Continente verso l’Isola in occasione di eventi importanti da definire con l’assessorato del Turismo, in media e bassa stagione.



L’accordo tra Regione e CIN siglato a fine luglio contiene anche una serie di correttivi sulla frequenza delle tratte gestite dalla Tirrenia. Aumenteranno da cinque a sei alla settimana le partenze su Livorno a seguito di richieste da parte della Regione o degli autotrasportatori. La società di navigazione a fronte di circostanze rilevanti, come per es