In Sardegna

Tirrenia conferma tariffe speciali per Sardegna e Sicilia anche sulle partenze di luglio e agosto, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'Offerta coppia consente a due adulti di alloggiare in cabina doppia di prima classe più auto o moto a 144 euro sulle linee da Civitavecchia verso Olbia, Cagliari e Arbatax e a 164 euro sulle tratte da Genova per Porto Torres, Olbia e Arbatax