È decollato ieri il primo volo alla volta di Brest, operato da Volotea, con partenza dallo scalo Olbia Costa Smeralda e la tratta avrà frequenza bisettimanale, ogni lunedì e venerdì, con un'offerta complessiva di ventimila posti in vendita.

Con l'avvio della nuova rotta salgono a dieci le destinazioni francesi disponibili dal Costa Smerlada, facendo diventare sempre più semplice per i turisti d'oltralpe raggiungere le spiagge e le località della Gallura e di tutto il nord Sardegna. "Con il volo inaugurale di oggi per Brest, mettiamo a segno un altro importante risultato presso lo scalo sardo - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. La Sardegna rappresenta per noi un mercato primario e siamo entusiasti di riuscire a portare un numero sempre maggiore di turisti verso l'isola grazie ai tanti collegamenti disponibili. Siamo qui per rimanere e confermiamo anche per il 2024 il nostro impegno a livello locale, attraverso un'offerta di destinazioni davvero ampia, tra cui il collegamento in continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino".

Il volo sarà operato in esclusiva dalla low cost che collega già l'aeroporto di Olbia con 14 città del resto della penisola, e 14 all'estero, di cui quattro in Spagna e dieci in Francia.