Il mondo del folklore isolano è in lutto e perde uno dei suoi protagonisti: Gianni Pedde, storico componente del Gruppo Olbiese, non c’è più.

La tragedia che si è consumata stamattina a Muros ha stracciato la vita di un uomo che vibrava di entusiasmo, passioni e valori.

Conosco Gianni da sempre e tutti conoscono Gianni: per la sua gentilezza, per il sorriso aperto e gentile, per l’energia che spendeva ogni volta che ballava, per la disponibilità che non è mai venuta meno qualunque fosse la circostanza che lo coinvolgeva.

Proprio in queste ore stiamo preparando degli speciali televisivi che trasmetteremo prima di Natale e uno spaccato di questi vede gli amici di Olbia in rassegna: la forza di dettare i tempi per i cambi del ballo, di arginare o far fiorire i movimenti coreografici, l’impeto del danzare sono le qualità che emergono di lui e che sfoderava ogni volta che il suono della Gallura, che tanto amava, accendeva la scena.

Un abbraccio ai suoi affetti più cari, ai componenti del Gruppo di Olbia, a tutti quelli che gli hanno voluto un gran bene.