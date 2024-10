Tragedia a Villasimius dove un diportista si è sentito male mentre si trovava con alcuni amici ed è morto poco dopo. Il fatto ieri sera a bordo di una imbarcazione ormeggiata nel porto turistico.

Ha perso la vita Antonello Zuddas, di 61 anni, commerciante di Monserrato. L'uomo si è sentito male subito dopo cena. Una fitta al petto ed il 61enne si è accasciato sul pavimento.

Gli amici hanno cercato di rianimarlo, sono intervenuti anche due medici, marito e moglie, che si trovavano su un'altra barca, e che hanno per vari minuti effettuato il massaggio cardiaco.

E' quindi arrivato il personale del 118 e del distaccamento della Capitaneria di porto di Villasimius. I sanitari hanno tentato per più di un'ora di tenere in vita Zuddas, ma non c'è stato nulla da fare.

Il magistrato di turno, informato del caso ha disposto la restituzione della salma ai familiari per i funerali.