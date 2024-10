Una bambina di sei anni, Giulia Baire, è morta a causa di una meningite fulminante.

Il decesso risale a domenica sera, all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove la piccola era stata ricoverata. La bambina stava male da qualche giorno: ai familiari era sembrata una normale influenza.

Ma i sintomi non cessavano e domenica mattina è arrivata la decisone di portarla in ospedale per farla visitare. La piccola è stata ricoverata immediatamente, ma intorno alle 18.30, a causa della febbre altissima, il suo cuore ha smesso di battere.

Dal punto di vista sanitario, è stato escluso qualsiasi rischio di contagio. Secondo quanto accertato dai medici del Brotzu, infatti, la piccola non era affetta da meningite da meningococco. Sono in corso le analisi per stabilire quale tipo di germe abbia provocato il decesso.

La notizia della morte di Giulia ha sconvolto tutto il paese. Disperati i familiari che non riescono a darsi pace. L'amministrazione comunale e tutto il paese si sono stretti attorno ai genitori.