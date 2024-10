Torna l'incubo dei sequestri di persona in Sardegna dopo l'arresto dei tre orunesi da parte della Polizia.

E il questore di Nuoro Fassari avverte: "Gli arresti di oggi dimostrano che alcuni reati, che hanno contraddistinto questo territorio, non sono scomparsi: per alcuni malviventi costituiscono un progetto di vita al di là delle condanne subite in passato. La Squadra Mobile è riuscita ad arrestare i tre e a prevenire condotte criminali gravissime".

Nelle intercettazioni infatti i tre progettavano di sequestrare un'anziana facoltosa.