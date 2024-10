Tonara si prepara a un tripudio di musica, tradizione, cultura e magnificenza, in occasione di una due giorni per valorizzare l’aspetto artistico e culturale del territorio.

L’affascinante paese nel Nuorese, circondato dal verde di paesaggi mozzafiato e noto per la bontà del suo torrone, ospiterà i prossimi 11 e 12 novembre la 25^ rassegna di canti e musiche popolari e la 9^ rassegna internazionale dei cori.

In occasione dei 151 anni dalla nascita del grande poeta sardo Peppino Mereu, conosciuto per le sue spiccate capacità di esprimere identità e valori tipici della cultura sarda, il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, con il patrocinio del Comune, secondo le disposizioni previste dalla Legge regionale 7 e con la partecipazione finanziaria del Bim e della Pro loco di Tonara, ha organizzato un grande evento che abbraccia arte e folklore con l’obiettivo di far conoscere la cultura musicale del territorio ai visitatori.

Da ormai più di un secolo, Tonara è fatta di voci che raccontano Mereu, un uomo molto avanti con il pensiero, aperto alle novità, dotato di una grande coscienza, educazione, garbatezza, che è riuscito a diventare più famoso dopo la sua morte che non prima. In tutte le sue opere, Mereu fa riferimento a valori identitari propri dei sardi, ma che sono anche universali: libertà, fratellanza, uguaglianza tra gli uomini, valori che non mutano nel tempo e perciò sono sempre attuali.

Le manifestazioni dedicate a Mereu sono tantissime e il Coro Polifonico Femminile, composto da 20 donne caparbie, coraggiose e appassionate capitanate dalla presidente Caterina Carboni, ne è il principale promotore. Sempre presente attraverso il proprio prezioso contributo in occasione di eventi culturali e religiosi, il coro cerca di tenere vive le tradizioni della poesia e musica locali e trasmetterle alle generazioni future, consapevole di portare avanti un importante patrimonio culturale da salvaguardare come un tesoro.

Ecco perché il ricco programma delle due giornate immerse a 360 gradi nel mondo musicale e artistico del Nuorese rende partecipi anche i più piccoli per avvicinarli all’arte della poesia.

IL PROGRAMMA

Sabato 11 novembre, presso la palestra ITI in via Gallura n.3, alle ore 18:30, si esibiranno, affascinando il pubblico, il Coro “Su Nugoresu”, diretto da Michele Turnu, il Coro Polifonico “Padentes” di Desulo, diretto da Ivano Argiolas, il Coro “Santa Usanna” di Busachi, diretto da Giovanni Andrea Puddu, il Coro “Mediana” di Meana Sardo , diretto da Federico Di Chiara, il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, diretto da Giovanna Demurtas.

L'evento sarà presentato da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu alle launeddas, e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live.

Domenica 12 novembre, sempre nella palestra ITI, alle ore 10:00 ci sarà la premiazione di poesia in lingua sarda “Po Peppinu 2023” con la lettura delle poesie vincitrici e l’esecuzione dei brani musicali in concorso. L’evento sarà presentato da Giuliano Marongiu.

Alle ore 18:30 si svolgerà la rassegna di canto a tenore e di canto a chitarra, con la partecipazione del tenore “Santa Ruche”, di Oniferi e di “Su Cuntzertu de Abbasanta”; per quanto riguarda i cantadores a chiterra, si leveranno le voci di Emanuele Bazzoni, Salvatorangelo Salis e Franco Dessena; ci esibiranno Alessandro Carta alla chitarra, Graziano Caddeo alla fisarmonica e il gruppo folk “Peppinu Mereu” di Tonara. Gli eventi saranno presentati da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu alle launeddas.