Il giorno dopo l'elezione di Matera a capitale della Cultura, sono parole amare quelle espresse dall'esponenze di Forza Italia Edoardo Tocco "La sconfitta di Cagliari è una delusione ma probabilmente sarebbe stato meglio evitare la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura. Sia chiaro a tutti che abbiamo cercato di sostenere questa scommessa perché sarebbe stata una vetrina di rilievo per la Sardegna, ma a conti fatti sono state spese risorse inutili"

Prosegue Tocco "In realtà, Cagliari è già una capitale della cultura. Peccato che manchi la progettualità in grado di far compiere il salto di qualità dal punto di vista turistico. Un solo esempio? L’anfiteatro chiuso. E’ assurdo, inconcepibile che i vacanzieri trovino sbarrato l’accesso ad una delle perle della cultura cagliaritana e isolana. E’ un patrimonio della città che deve essere restituito alla fruibilità, con il recupero dello spazio per i grandi eventi e gli spettacoli musicali. Davvero non si comprende come Cagliari sia priva di altri siti per le manifestazioni e non si possa sfruttare un gioiello del genere. Si pensi all’arena di Verona, che accoglie diversi eventi dal grande appeal".

"Ora è inutile piangerci addosso – conclude il consigliere di Forza Italia – Si faccia il mea culpa e si riparta. Cagliari non è certo inferiore a Matera. Anzi. C’è da resettare questo fatto e ripartire per vincere la scommessa del turismo, preparando la città a nuovi traguardi ed attrezzandola sotto l’aspetto dell’accoglienza".