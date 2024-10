Tirrenia CIN potenzia i collegamenti tra la Sardegna e la Penisola. Dal prossimo 11 aprile 2016 diventerà operativa la nuova linea merci Cagliari-Genova, con un collegamento tri-settimanale.

La nuova nave Ro-Ro che viene inserita su questa tratta avrà una capienza di 1.700 lineari, sarà della tipologia “Espresso” e seguirà una programmazione oraria studiata per andare incontro alle esigenze degli autotrasportatori che, con l’ampliamento del network dei collegamenti, avranno un’opportunità in più per ottimizzare le loro attività.

Partenze da Genova:

- Martedì (ore 21.00)

- Venerdì (ore 5.00)

- Domenica (ore 13.00)

Partenze da Cagliari:

- Lunedì (ore 17.00)

- Mercoledì (ore 24.00)

- Sabato (ore 9.00)

Tirrenia ha scelto di istituire questa nuova linea per favorire ulteriormente gli scambi tra il sud Sardegna e tutto il nord della penisola, in particolar modo da e per il nord-ovest e per sostenere la competitività alle aziende di trasporto nei confronti del mercato, migliorando ed incrementando le sinergie fra le varie rotte già operative.

Un nuovo importante servizio offerto dunque dalla Compagnia, che va ad aggiungersi ai 13 collegamenti complessivi già esistenti.

Attualmente, infatti, Tirrenia, oltre alla Sicilia e alle Isole Tremiti, offre una pluralità di rotte da e per la Sardegna per 365 giorni all’anno, collegando i quattro principali porti dell’Isola con Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo e garantendo in alta stagione fino a 98 partenze settimanali da e per l’Isola per passeggeri e merci.

"L'istituzione di questa linea arriva dopo il potenziamento della tratta Cagliari-Livorno già in vigore - dichiara l'amministratore delegato di Tirrenia CIN, Massimo Mura -. Il ripristino di un collegamento storico come quello tra Cagliari e Genova è un’ulteriore dimostrazione di come la Compagnia presti la massima attenzione agli autotrasportatori sardi, e in particolar modo quelli che servono la zona meridionale della Regione".

Le altre linee di Tirrenia CIN

Partenze per la Sardegna

Civitavecchia-Cagliari; Civitavecchia-Arbatax; Civitavecchia-Olbia; Genova-Arbatax; Genova-Olbia; Genova-Porto Torres; Napoli-Cagliari; Palermo-Cagliari

Partenze per la Sicilia

Cagliari-Palermo; Napoli-Palermo

Collegamenti con le Isole Tremiti

Termoli-Tremiti

Collegamenti solo merci

Ravenna-Brindisi-Catania; Cagliari-Livorno