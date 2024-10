La compagnia di navigazione Tirrenia offre la possibilità ai suoi clienti per il viaggio verso la Sardegna o la Sicilia di pagare il biglietto a rate, a tasso zero, oppure in cinque o dieci tranche.

L'offerta a tasso zero (Tan 0% e Taeg 0%), senza alcuna spesa aggiuntiva, in collaborazione con Findomestic, è valida per gli acquisti di importo superiore a 300 euro che vengono effettuati sul sito web www.tirrenia.it entro il 31 dicembre 2014, per i biglietti di qualsiasi periodo dell'anno e tratta. Unica condizione: la data di partenza non sia fissata in meno di 10 giorni dalla data di prenotazione.

Anche la compagnia Sardinia Ferries offre nuove tariffe agevolate. Propone uno sconto del 30% per gli abitanti dell'isola che partono dalla Sardegna, con un biglietto di andata e ritorno, e del 20% per i sardi che vivono nella penisola.