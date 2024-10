Le nuove “tariffe flat” di Tirrenia riservate a residenti e nativi sardi, in vigore dal 1 gennaio 2016 e valide su tutte le linee da e per l’Isola, saranno prenotabili a partire dal prossimo 30 dicembre.

Tariffe uguali tutto l’anno, in modo che residenti e nativi possano prenotare il loro viaggio anche ad agosto e a ridosso della partenza. La Compagnia intende in questo modo agevolare i sardi nei loro movimenti da e per l’Isola in estate, periodo durante il quale i prezzi subiscono un forte aumento.

Ecco le nuove tariffe, per tratta, valide dal prossimo 1 gennaio:

Linee

Civitavecchia-Olbia

Cagliari-Palermo

Civitavecchia-Cagliari

Civitavecchia-Arbatax

Napoli-Cagliari

Passaggio passeggero 14 euro

Auto 39 euro

Cabina per 4 persone 46 euro

Linee

Genova-Olbia

Genova-Porto Torres

Genova-Arbatax

Passaggio passeggero 19 euro

Auto 49 euro

Cabina per 4 persone 69 euro

Tariffe IVA inclusa, tasse escluse.?Tasse, diritti e oneri a partire da: passeggero € 7.04 per tratta; auto € 7.14 per tratta

Tirrenia, che garantisce circa 60 collegamenti alla settimana per la sola Sardegna, con questa iniziativa vuole cancellare ogni differenza tra le tariffe di alta e bassa stagione a vantaggio dei sardi.