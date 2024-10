La Compagnia italiana di navigazione Tirrenia ha diffuso nel dettaglio tutte le nuove tariffe per i sardi, residenti e nativi, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio.

Dopo l’annuncio di Vincenzo Onorato alla Leopolda di Firenze, ieri la Compagnia ha annunciato le novità “per realizzare la vera continuità territoriale”.

Il cambiamento si avrà con i costi che saranno identici per tutto l'anno. Scompariranno dunque le “stagioni”. “In tal modo – ha spiegato Cin-Tirrenia in una nota - i residenti e nativi potranno prenotare il loro viaggio anche ad agosto e a ridosso della partenza, potendo contare su una tariffa fissa ed applicabile illimitatamente fino al riempimento di ciascuna partenza”.

LE TARIFFE:

Civitavecchia-Olbia e Cagliari-Palermo passaggio ponte 14 euro, auto 39 euro, cabina per quattro persone 46 euro.

Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Arbatax, Genova-Arbatax, Napoli-Cagliari passaggio ponte 19 euro, auto 49 euro, cabina per quattro persone 69 euro. Tariffe Iva inclusa, tasse e diritti esclusi.

“Una famiglia di 4 persone, due adulti + due ragazzi, spenderà sempre sulla linea Civitavecchia-Olbia da un minimo di 56 euro (4 passaggi), ad un massimo di 141 euro (con cabina e auto), oppure sulle altre linee sopra indicate, si passa da un minimo di 76 euro (4 passaggi) a un massimo di 194 euro (con cabina e auto) per tratta euro (da tutte le tariffe sono esclusi tasse e diritti). La stessa famiglia di 4 persone (due adulti e due bambini + auto e sistemazione cabina) che volesse partire il 5 agosto e rientrare il 27 agosto sulla linea Civitavecchia-Olbia, con le attuali tariffe avrebbe speso 620,60 euro per tratta, mentre con la tariffa flat spenderà 141 euro, con un risparmio di 479,60 euro.

"Da queste tariffe - precisa la compagnia - sono escluse le tasse portuali: una voce di costo fisso indipendente dalla volontà della compagnia che, in alcuni casi, determina il raddoppio del prezzo del solo passaggio ponte”.

“Abbiamo fatto la nostra parte – ha dichiarato Pietro Manunta, presidente di Cin-Tirrenia – ora ci attendiamo che anche la Regione faccia la sua facendosi promotrice dell’eliminazione, o almeno di un sostanzioso abbassamento delle tasse portuali che gravano sui residenti che per spostarsi devono necessariamente viaggiare in nave o in aereo. Noi siamo pronti a dialogare e a offrire il nostro massimo supporto”.

La compagnia, infine, annuncia che “altre riduzioni sono in programma e riguarderanno anche le tariffe per chi in Sardegna va per turismo e lavoro”.