Gravissimo incidente sulla statale 197 fra San Gavino e Sanluri dove ha perso la vita un imprenditore agricolo di Villacidro, il 60enne Francesco Curreli.

La vittima procedeva in direzione Sanluri a bordo della sua Renault Cargo quando, nel tentativo di immettersi in una strada laterale, ha tagliato la strada a un furgone che procedeva in senso opposto e a bordo del quale viaggiavano diretti a Guspini due pescivendoli di Torralba, Efisio Tocco e Massimo Fiandri.

Lo schianto è stato fortissimo e Curreli è morto sul colpo, i due pescivendoli, feriti, sono stati trasportati dal 118 all'ospedale di San Gavino.