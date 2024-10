Non ce l’ha fatta il pensionato di Terralba, Francesco Siddi, di 76 anni, travolto avantieri da uno scooter mentre attraversava le strisce pedonali. L’uomo è morto all'ospedale di Sassari, dove era stato trasferito dai medici del San Martino di Oristano.

Secondo i primi accertamenti, la vittima stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio tra via Manca e Via Porcella, quando è stato travolto e scaraventato a terra da uno scooter. In un primo momento le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Il trauma cranico e toracico riportato nell’impatto si è invece rivelato fatale.