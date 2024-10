Questa mattina, intorno alle 8:30, un camion frigo carico di carne, durante una manovra, si è rovesciato su un lato nei pressi di un supermercato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, con il supporto di un’autogrù, hanno messo in sicurezza la zona e rimesso in marcia il mezzo pesante. Fortunatamente l'autista non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

Le operazioni sono terminate nel giro di un’ora.