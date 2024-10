È stato rinviato a giudizio il 33enne senegalese accusato di aver aggredito una donna, lo scorso 26 dicembre, a Cagliari. L’episodio era stato raccontato dalla vittima a Sardegna Live.

Questa mattina, in occasione dell’udienza preliminare al Tribunale di Cagliari, l’imputato non era in aula. La vittima si è costituita parte civile con l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli ed è stata ammessa anche la costituzione di parte civile, con l'avvocato Elisabetta Magrini, dell'Associazione Angeli nel Cuore odv che supporta la vittima dall'inizio della brutta vicenda.

Il GUP di Cagliari dott. Roberto Cau, a conclusione dell'udienza preliminare, ha rinviato a giudizio l'imputato per tutti i gravi reati a lui ascritti dinanzi alla 1^ Sezione Penale in composizione collegiale per il prossimo 14 luglio.

“La mia assistita è tuttora in cura psicologica dopo il grave trauma, assistita dalla psicologa forense Manuela Piredda dell'associazione Angeli nel Cuore di Arbus – afferma l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli – Oggi non era presente per paura di incontrare l'imputato il cui viso la tormenta in incubi notturni e persino diurni. Mi ha dichiarato che sta affrontando il processo solo con la speranza che il suo aggressore resti per un pò in carcere evitando così che possa aggredire altre donne”.