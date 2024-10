Un 48enne di Usini, Pierluigi Sechi, ha massacrato a colpi di bastone il padre Giovanni, 80 anni, dopo una lite all'alba di oggi, 24 ottobre. L'uomo si è fermato solo quando ha visto il padre crollare a terra e ha pensato di averlo ucciso.

All'aggressore era già stato fatto divieto di tornare nella casa di famiglia in seguito ad altri episodi di violenza dei quali si era reso protagonista.

Stamattina, per cause ancora da chiarire, l'ennesima lite fra padre e figlio. Quest'ultimo, dopo aver afferrato un bastone, ha malmenato l'anziano padre fin quasi ad ucciderlo nello spiazzo davanti all'autorimessa dove il 48enne viveva dopo essere stato allontanato di casa. Poi Pierluigi Sechi si è recato alla locale stazione dei carabinieri denunciando l'accaduto. Adesso la vittima è ricoverata all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari e non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri e trasferito al carcere di Bancali.

