Nella mattinata di ieri, la Polizia ha arrestato un 43 enne e un 18enne per furto aggravato in concorso tra loro.

Gli agenti impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due, nei pressi del parcheggio in zona Sacro Cuore, mentre erano intenti a forzare gli antifurti meccanici che bloccavano una bicicletta al porta bici di un’autovettura. Gli stessi sono stati bloccati e accompagnati in Commissariato.

I due si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa del procedimento di convalida previsto per lunedì 30 ottobre.