Tornano piogge e temporali in Sardegna, dove nei prossimi giorni sono attese nuove perturbazioni.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha infatti emesso, a partire dalle 21 di sabato 1 febbraio e sino alla mezzanotte di domenica 2, un avviso di allerta meteo.

Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sul Sulcis-Iglesiente e Campidano e per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree nel centro Sardegna e Gallura.

Ecco le previsioni Arpas:

Sabato 1 febbraio 2025

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati principalmente sul settore orientale.

Temperature: minime in calo sul settore settentrionale e stazionarie altrove, massime in diminuzione.

Venti: deboli variabili, calma nelle zone interne, tendenti a disporsi dai quadranti orientali dalle ore pomeridiane.

Mari: generalmente mossi.

Domenica 2 febbraio 2025

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati principalmente sul settore orientale.

Temperature: in aumento sul settore settentrionale, stazionarie o in lieve calo altrove.

Venti: deboli dai quadranti orientali con rinforzi sul settore settentrionale. Localmente forti da Nord-Est sulle coste settentrionali.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Tendenza per i giorni successivi

La prima parte della giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sui settori orientali; attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Per martedì si prevede cielo poco nuvoloso con locali addensamenti. Le temperature minime rimaranno stazionarie lunedì e tenderanno ad un calo il giorno seguente, mentre le massime saranno in aumento. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali tendenti all'attenuazione dalla serata di lunedì. I mari saranno molto mossi con moto ondoso in attenuazione già dalla serata di lunedì.