Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso per oggi, 3 dicembre, un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, valido dalle 14 alle 20:59, che riguarda le zone di Iglesias, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

In caso di temporali, viene raccomandato ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni e, qualora ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra, di spostarsi ai piani superiori. È inoltre consigliato limitare gli spostamenti in auto alle sole reali necessità e mantenersi costantemente aggiornati sull’evoluzione del maltempo e sulle indicazioni fornite dalle strutture territoriali.

Viene infine ricordato che è assolutamente vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi che a bordo di veicoli, sostare vicino ad argini e ponti, e percorrere sottopassi che potrebbero allagarsi improvvisamente.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 4 dicembre 2025 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso, con precipitazioni isolate con cumulati localmente moderati sui settori settentrionali e occidentali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: prevalentemente moderati da Ovest Nord-Ovest a partire dalla mattinata, con rinforzi lungo le coste e crinali. Attenuazione dalla serata a partire dai settori occidentali.

Mari: mossi o molto mossi, agitati i bacini occidentali fino al tardo pomeriggio.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 5 dicembre 2025 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate con cumulati deboli o localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli o moderati da nord-ovest con rinforzi lungo le coste e i crinali.

Mari: molto mossi, agitatai i bacini occidentali.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Venerdì e sabato si prevede cielo da poco a irregolarmente nuvoloso. Le temperature minime e massime saranno aumento, localmente anche sensibile. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza da Nord-Ovest. I mari saranno generalmente molto mossi.