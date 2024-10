Una targa commemorativa dopo l’atroce gesto ai danni di una cagnetta barbaramente uccisa a colpi di arma da fuoco nella zona industriale di Tempio Pausania, compiuto nel pomeriggio del 26 marzo.

A denunciare la terribile vicenda sul web fu l’associazione “SaveLimbara”, la stessa che si è mobilitata per ricordare e commemorare la vita della sfortuna cagnolina. “Vorremmo ringraziarvi personalmente uno per uno per il momento di unione, di condivisione e sensibilità che ognuno di voi ha trasmesso”. Così, nel suo profilo Facebook l’associazione ringrazia chi ha sostenuto l’iniziativa.

“Abbiamo ringraziato personalmente tante persone ma non tutte, e ce ne dispiace... Per quanti non siamo riusciti a ringraziarvi toccandovi la mano o abbracciandovi, lo facciamo ora, GRAZIE. Abbiamo dimostrato che un gesto scellerato è stato duramente CONDANNATO da tutta la comunità di Tempio, Luras, Calangianus e tutto l'hinterland.”

“C'è stato un applauso, per la protagonista della vicenda, "Stellina", affinché mai venga dimenticata e la sua storia raccontata, che ogni volta lo sguardo volgerà su quella targa, si rammenti, si tramandi la sua storia, che si rammenti che la lotta tra il bene ed il male si combatte anche su questi campi e circostanze. MAI venga DIMENTICATA, che la sua storia rimanga impressa nella memoria di ognuno di noi e nel luogo, affinché tali gesti non accadano mai più e che tutti tramandino il rispetto per ogni creatura vivente.”

“Un ringraziamento di vero cuore e doveroso alla Sig.ra Balata, proprietaria dello stabile, per la sua profonda sensibilità, disponibilità e collaborazione affinché si potesse svolgere e compiere tale evento... Grazie. Ma IL GRAZIE dal profondo è DOVEROSO, a tutti voi, CITTADINI, LOCALI, BAR MOVIDA di EGIDIO e GIANNI PINNA, LAVORATORI del centro commerciale "La Quercia" e quanti hanno voluto esserci. Che il sacrificio della Cagnolina non sia vano e sia un punto di partenza per il rispetto degli ANIMALI e della VITA. Grazie a tutti voi, per esserci stati.”