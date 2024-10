Il Festival internazionale della Multimedialità invaderà Alghero nei giorni 25, 26, 27 settembre con mostre, conferenze, workshop e videomapping notturni.

Il grande evento conclusivo del progetto euromediterraneo I AM - International Augmented Med, il progetto di cooperazione internazionale di cui Alghero è capofila, sarà presentato domani pomeriggio, martedì 15 settembre 2015, alle ore 16 nella sala conferenze de Lo Quarter ad Alghero. Lo spettacolare appuntamento che mette Alghero al centro del Mediterraneo rientra nell’ampio calendario delle manifestazioni di Settembre e Sant Miquel predisposto dall’Amministrazione Comunale con la Fondazione Meta.

Aperte da alcuni giorni le Botteghe di Piazza Pino Piras che ospitano Mercartico in bottega, un’occasione di scambio ed incontro dove gli artigiani espongono le opere del proprio ingegno.

Prosegue, inoltre, la mostra Art sota Veles, curata da l’Obra Cultural de l’Alguer presso le sale espositive de “Lo Quarter”, ingresso da via Carlo Alberto, dove vengono esposte le creazioni degli artisti catalani e algheresi.

Il 16 Settembre, alle ore 21,00 al Cinema Miramare, prosegue la rassegna della Società Umanitaria “Lo Sguardo Dentro-Regist* in Sardegna” con Madre Acqua – frammenti di vita di Sergio Atzeni. Sarà presente il regista Daniele Atzeni.

Dal 16 al 22 settembre l’Amministrazione ha programmato una serie di appuntamenti nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità in collaborazione con la FIAB ed altre associazioni. Il Progetto Bicimipiaci prevede il 19 Settembre la Pedalata “Dal Parco alle Borgate” organizzata da Alghero Bike, il 20 Settembre la Pedalata cittadina per le famiglie “QuartieriAmo in bicicletta” organizzata da FIAB Alghero, a conclusione della pedalata ritrovo in Piazza Pino Piras per “Mettici una pezza”, il laboratorio destinato ai bambini per la manutenzione della bicicletta. Il 21 Settembre la Pedalata “Senza protezione CASCO” destinata alle Scuole.

Il 18 settembre alle 21,00 nella sala conferenze del Lo Quarter, per la rassegna Lo Sguardo Dentro, “Luci a Mare”, con gli autori Stefania Muresu e Fabian Volti.

Il 19 e 20 settembre alle ore 21.00, nel Chiostro di San Francesco, l'Associazione Akademia Cantus et Fidis presenta la XXIIª ed. della Rassegna Note di Fine Estate, evento caratterizzante dell'Associazione e appuntamento fisso del fine estate algherese.

Dal 22 al 26 settembre sui campi del Tennis Club Alghero, l’International Wheelchair Tennis giunto alla sua 16° edizione. La manifestazione, patrocinata dall’ITF, è stabilmente tra i più importanti tornei nel mondo, ed è inserita nella categoria ITF 1, valida come prova per le qualificazioni alle Paraolimpiadi di RIO 2016.

Il 24 settembre a Casa Gioiosa, sede del Parco regionale di Porto Conte, il concerto dei Tazenda e la presentazione del video e del CD “Respiro live”. Presentazione in anteprima il videoclip del loro nuovo singolo “Amore nou”, che è stato girato in parte all’interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte nell’area di Punta Giglio.

Dal 25 al 27 settembre la 3° edizione del Raduno di Mezzi Militari Storici, a cura del Circolo Filatelico Numismatico del Modellismo e Collezionismo Algherese.

Il 26 settembre al Teatro Civico alle ore 19.00 l’Obra Cultural de l’Alguer presenta la XXXII edizione del Premio Sari, il concorso di poesia e prosa rivolto ai catalani ed agli algheresi, con un occhio di riguardo agli studenti locali.